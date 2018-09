CET vai implantar mão única de circulação da Rua Iara neste sábado

A CET vai implantar mão única de circulação da Rua Iara, entre as Ruas Dona Luisa Julia e Doutor Renato Paes de Barros, na Zona Sul, a partir da 00h00 de sábado, 23, para melhorar a acessibilidade e segurança dos usuários do sistema viário. A Rua Iara terá circulação em mão única de direção, no sentido da Rua Dona Luisa Julia para a Rua Doutor Renato Paes de Barros. Os veículos que vêm da Rua Doutor Renato Paes de Barros deverão seguir pela Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, entrar a direita na Rua Dona Luisa Julia e chegar a Rua Iara.