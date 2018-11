A Régis Bittencourt, sentido São Paulo, no 283 km, região de Embu das Artes, tem uma pista bloqueada. Há lentidão entre o 286 e 283 km.

Também no sentido São Paulo, no 286 km, região de Itapecerica da Serra, a faixa da direita está bloqueada e o tráfego flui pelas faixas da esquerda e central. Não há lentidão no local.