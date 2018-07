Chuva deixa semáforos apagados em SP

A chuva que atinge o Estado causa problemas na capital. Um ônibus quase caiu em um buraco na Avenida Prof Francisco Morato, perto da Rua Sapetuba, sentido centro, por volta das 6h30. A faixa da esquerda está bloqueada no local. Ninguém se feriu.

Além disso, sete semáforos estavam apagados por falta de energia elétrica. Entre as vias afetadas estão: Avenida dos Bandeirantes, com Alameda dos Maracatins; Avenida do Ibirapuera, junto da Avenida dos Imarés; Avenida Senador Teotônio Vilela, próximo da Rua Tsuneo Hata.

Outros cinco semáforos estavam em amarelo intermitente, sendo dois deles na Avenida Benjamim Mansur, com a Via Raposo Tavares e Avenida Inajar de Souza, com a Avenida Nossa Senhora do Ó.

As 8 horas, a cidade tinha 31 km de congestionamento, índice que representa 3,5% dos 868 km de vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A pista expressa da Radial Leste era o trecho com maior quantidade de filas. A via tinha 3 km de fluxo intenso, sentido centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk.