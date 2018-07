Chuva e alagamentos fazem São Paulo registrar trânsito acima da média

A cidade de São Paulo registrava 93 km de vias congestionadas na manhã desta quarta-feira, 31. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice representa 11% das vias monitoradas e está acima da medida para o horário.

A chuva e os pontos de alagamento são os principais motivos do engarrafamento desta manhã. Entre as vias com maior quantidade de filas está a Radial Leste, no sentido centro, com 8 km de lentidão da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio, e a pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Castelo Branco, com 6,9 km de trânsito intenso da Ponte Freguesia do Ó até a Castelo Branco.

Por volta das 8 horas, a capital tinha 22 semáforos apagados e outros 22 em amarelo intermitente. Entre os apagados estão semáforos localizados na Avenida Carlos Caldeira Filho, com a Rua Miguel da Silva, Avenida Professor Abraão de Morais, junto da Rua Gal. Chagas Santos, Avenida Aricanduva, perto da Rua Baquia, Avenida São João, próximo da Rua vitória, Rua da Consolação, com a Radial Leste e Avenida do Estado, no cruzamento com a Avenida Mercúrio.

No horário, havia semáforos em amarelo intermitente na Avenida Vereador José Diniz, com a Rua Vieira de Morais, Avenida Paulista, perto da Alameda Joaquim Eugenio de Lima, Avenida Brigadeiro Luis Antonio, com Rua São Joaquim e Avenida Professor Francisco Morato, próximo da Rua José Jannarelli. A capital tinha 15 pontos de alagamento, todos transitáveis. Grande parte dos alagamentos estão na Marginal do Tietê.