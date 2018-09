O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema de descida 7 x 3, no qual apenas a pista norte da Imigrantes é utilizada no sentido capital. Da 0h de sexta-feira, 8, até as 17h30 deste sábado, 9, passaram pelos pedágios do SAI em direção à Baixada Santista mais de 151 mil veículos. Já em direção à capital, foram 65 mil carros. Há chuva e o tráfego flui bem em todo o Sistema.