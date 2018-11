Chuva: estado de atenção em toda a capital

Sem dar trégua desde as 12h45 e com intensidade de moderada a forte, a chuva obrigou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, a colocar às 13h55 deste domingo, 26, toda a capital paulista em estado de atenção.

As instabilidades, vindas do interior e que atingem a capital, são ocasionadas pelo calor, mas, de acordo com os meteorologistas do CGE, a tendência é de que as chuvas percam intensidade na próxima hora em razão do declínio das temperaturas.