Cidade de São Paulo registra 62 km de vias congestionadas nesta manhã

A cidade de São Paulo registrava 62 km de vias congestionadas às 8 horas desta segunda-feira, 29. O índice é considerado abaixo da média para o horário de acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A região sul é a áreas com maior quantidade de filas com 25 km de lentidão, ou seja, 42% do total de morosidade registrada na capital. Em seguida estava o centro e a zona leste com 13 km, cada.

A Avenida dos Bandeirantes era a via com maior concentração de engarrafamento. O motorista enfrentava 5,1 km de trânsito ruim, no sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro. Na pista expressa da Radial Leste o condutor enfrentava 3,9 km de retenção, sentido centro, da estação de Metrô Belém até a Rua Wandenkolk.