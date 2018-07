A cidade registra quatro pontos de alagamento, todos transitáveis. Eles estão nos seguintes locais: Rua São Teodoro, com Rua Fontoura Xavier, sentido bairro; Avenida Morvan Dias de Figueiredo, junto da Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista local; Marginal do Tietê, na pista central, próximo da Ponte da Vila Guilherme, sentido Rodovia Castelo Branco; Marginal do Tietê, perto da Rua dos Italianos, em direção a Rodovia Ayrton Senna.