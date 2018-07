A cidade tem 19 km de vias congestionadas às 7 horas de hoje. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as principais lentidões estão na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido centro, com 2,2 km de lentidão, da Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo; e na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, com 1,8 km de morosidade, da Rua Benjamin Mansur até a Rua Alvarenga.