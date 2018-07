Colisão entre dois caminhões complica o trânsito no trecho oeste do Rodoanel

Dois caminhões colidiram no trecho oeste do Rodoanel, na altura do km 27, na manhã desta quarta-feira, 27, no sentido Caieiras, de quem vem da Régis Bittencourt.

Segundo a Viaoeste, concessionária que administra a via, uma vítima ficou presa às ferragens e o Corpo de Bombeiros está no local. O acidente aconteceu por volta das 8h30. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Ainda de acordo com a concessionária, há lentidão do km 29 ao 27 e as faixas 3 e 4 estão bloqueadas.