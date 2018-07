A pista expressa da Marginal Pinheiros registrou dois acidentes envolvendo carro e moto na tarde desta quinta-feira. Um deles, na Ponte Eng. Roberto Zuccolo, deixou uma vítima e interditou a faixa da direita da via. Na altura da Ponte do Jaguaré, a faixa da esquerda está interditada. Há lentidão, no sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte do Jaguaré.