A Rodovia Cônego D. Rangoni tem tráfego congestionado do km 259 ao km 270, sentido Cubatão. Além do excesso de veículos, um tombamento de carreta interdita alça de acesso à Anchieta, sentido Santos, no trevo de Cubatão, o que contribui com a lentidão. O acidente aconteceu às 17h35. Não houve vítimas nem derramamento de carga.