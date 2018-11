Cônego Domênico é liberada

Foi liberado o tráfego de veículos nos dois sentidos da Cônego Domênico Rangoni na altura do km 252. O tráfego no local estava interditado por conta de uma colisão às 12h25 envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio. O trânsito que chegou a ficar represado do km 256 ao 252 começou a fluir lentamente. No sentido Cubatão, o tráfego é lento do km 248 ao km 252, também reflexo do acidente. As demais vias do Sistema Anchieta-Imigrantes apresentam boas condições de tráfego.