Na Rodovia Cônego D. Rangoni, há congestionamento do km 266 ao km 270, sentido Cubatão, pelo excesso de caminhões. A Anchieta tem congestionamento entre o km 14 ao km 16, na pista marginal sentido litoral. O motivo é o excesso de veículos que acessam as alças rumo aos bairros. Há lentidão também na chegada a Santos pela Anchieta, do km 64 ao km 65.