Cônego Rangoni tem lentidão de cerca de 8 kms

A Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no Guarujá, apresenta excesso de veículos no final da tarde desta sexta-feira, 27, informa a Ecovias. Com isso, o trecho entre os kms 262 e 270 está lento no sentido Cubatão.

Ainda na altura de Cubatão, mas na Rodovia Anchieta, perto do km 60 (no sentido São Paulo), já terminou a lentidão de 1 km por conta de um acidente entre um veículo de passeio e um ciclista, que teve ferimentos leves e foi encaminhando para o pronto-socorro de Cubatão.