A Rodovia Anchieta tem tráfego lento na descida da serra do entre os kms 33 ao 55 e na chegada a Santos, do km 60 ao 64. No sentido São Paulo, há lentidão do km 14 ao 10. A melhor opção para o motorista é a Rodovia dos Imigrantes, que não apresenta pontos de lentidão.