Congestionamento cai para 109 km em São Paulo

O congestionamento nas ruas de São Paulo diminuiu para 109 km no total, segundo a CET. A via mais lenta é a expressa da Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna, seguida da local no mesmo sentido e da expressa no sentido contrário.

Em seguida a Avenida dos Bandeirantes é a segunda mais devagar em direção à Imigrantes. A terceira maior lentidão é registrada no Corredor Norte-Sul sentido Santana, com 6,4 km de tráfego difícil entre a Rua Onze de Julho até a Praça da Bandeira.