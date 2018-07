O congestionamento chega a 102 quilômetros, com as marginais registram os maiores trechos de lentidão. A Pinheiros com as duas pistas sentido Castelo com 8 km de lentidão, entre Pontes Cidade Jardim e João Dias, e a Tietê com lentidão no sentido Lapa. A pista local entre a Rua da Coroa e Hospital da Vila Maria e a expressa entre as Pontes Jânio Quadros e Aricanduva.