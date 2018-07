Congestionamento chega a 19 km em São Paulo

Pouco depois das 20h, a cidade de São Paulo tem 19 km de vias congestionadas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A tendência é de queda.

A expressa da Radial Leste está devagar em 3,9 entre a Rua Wandenkolk e a Rua Álvaro Ramos, no sentido bairro.

Na Avenida João Dias, a lentidão é de 2,4 km no sentido bairro entre a Rua João Carlos da Silva Borges e a Avenida Alberto Augusto Alves.

A expressa da Marginal Pinheiros tem lentidão de 2,3 km entre 651 metros depois da Ponte Ary Torres e a Ponte Nova do Morumbi, no sentido Interlagos. Pela local, na mesma direção são mais 2,2 km de tráfego intenso entre 686 metros depois de Ary Torres e a Ponte Nova do Morumbi.

No sentido Castelo, a local da Pinheiros fica devagar entre a Rua Quintana e a Ponte Cidade Jardim.

Em direção a Ayrton Senna, a local Marginal Tietê tem congestionamento de 2,1 km entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Vila Guilherme. A expressa, no mesmo sentido, fica mais lenta em 1,6 km entre a Ponte do Rio Tamanduateí e a Ponte Cruzeiro do Sul.

Seguindo pelo Corredor Avenida Professor Francisco Morato e Eusébio Matoso, o congestionamento chega a 1,8 km entre a Rua Alvarenga e a Avenida Jacob Salvador Zveibil.