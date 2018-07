Congestionamento chega a 70 km em São Paulo

A lentidão em São Paulo era de 70 km pouco depois das 18h30, nesta quarta-feira, 13, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O congestionamento é maior no Corredor Norte-Sul, na Marginal Tietê e na Ligação

O Corredor Norte-Sul continua com lentidão de 7,2 km no sentido aeroporto entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Indianópolis. Outro trecho congestionado, no sentido Santana, começa na Rua Euclides Figueiredo e vai até a Praça da Bandeira. Também no sentido Santana fica difícil trafegar entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

Quem segue pela Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, enfrenta congestionamento pela pista expressa em 5,5 km entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte Cruzeiro do Sul. No mesmo sentido, a lentidão começa na Ponte das Bandeira e segue até a Ponte da Vila Guilherme pela pista local. Para a mesma direção a Tietê fica mais lenta em 2,1 km no mesmo trecho.

A Marginal Tietê no sentido Castelo Branco tem lentidão em 4,2 km a partir de 1,2 km depois da Ponte do Limão até a Rodovia dos Bandeirantes.

No sentido bairro, a Radial Leste demora em 3,5 km entre a o Viaduto Pires do Rio e a Rua Alberto Badra.

Seguindo pela Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, o congestionamento é de 2,5 km entre a Avenida Nova Independência e a Rua Antônio de Macedo Soares. Em direção à Marginal, fica mais difícil trafegar em 1,8 km entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Amaro.

A lentidão continua na Via Raposo Tavares em 1,7 km entre a Rua Benjamim Mansur e a Rua Alvarenga.

Seguindo pela local e expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, a lentidão é de 1,5 km entre a Rua Quintana e a Ponte Cidade Jardim.