A Via Anchieta tem tráfego congestionado do km 30 ao km 44 sentido litoral, e do km 44 ao km 42 no sentido São Paulo. Na tarde desta sexta-feira, a Rodovia dos Imigrantes foi liberada quase um dia depois do engavetamento que envolveu 104 veículos e voltou a ser uma opção para o motorista.