Congestionamento é de 51 km; confira os trechos mais lentos

A CET registrava 51 km de lentidão às 18h. A base de monitoramento é de 868 km. Um dos piores trechos para se trafegar no momento é o Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Beneficência Portuguesa até a Avenida Jorge João Saad (3,2 km). Outro caminho demorado para seguir é a pista expressa da Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rua Tucumã (3,2 km). Também é complicado seguir pela Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado (2,8 km). O tráfego ainda fica lento pela pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Aricanduva (2,8 km).