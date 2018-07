Congestionamento na Régis Bittencourt

O motorista enfrentava, à 0h30 desta madrugada de sexta-feira, 15, cerca de 10 mil metros de congestionamento na pista sentido Curitiba(PR) da rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 331, em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo, e 341, em Miracatu, na Serra do Cafezal, região do Vale do Ribeira.

Segundo a concessionária Autopista Régis, o motivo do congestionamento são os vários trechos de afunilamento de pista na serra e as carretas e os caminhões pesados que atravancam o tráfego ao ocuparem momentaneamente as duas faixas de rolamento nos trechos de subida da serra.

Esse congestionamento entre Juquitiba e Miracatu é registrado desde as 18 horas de quinta-feira, 14, e chegou a um pico de 19 mil metros, entre os quilômetros 329 e 348, às 22 horas.