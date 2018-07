As três pistas da marginal do Tietê, sentido Penha, continuam apresentando grande congestionamento. O pior deles está na expressa, com 10km de lentidão, entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte da Casa Verde. As pistas central e local estão com tráfego carregado entre da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.