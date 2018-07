Congestionamento sobe para 77 km na cidade de São Paulo

A lentidão chegava a 77 km na cidade de São Paulo pouco depois das 17h da tarde desta sexta-feira, 15. A tendência é de aumento do congestionamento de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O Corredor Norte/Sul, no sentido Aeroporto, está congestionado em 6,1 km da Praça da Bandeira até a Avenida Onze de Junho. No sentido Santana, são mais 5,4 km de lentidão do Complexo Viário Jorge João Saad até a Praça da Bandeira.

Na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, a pista expressa está devagar em 5,4 km da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Piqueri.

A Avenida dos Bandeirantes, em direção à Marginal, fica lenta em 5,1 km entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Rua Professor Daijiro Matsuda.