A Rodovia Presidente Dutra tem quatro pontos de lentidão. O reflexo de um acidente causa congestionamento na pista marginal da rodovia, do km 223 ao 225, perto de Guarulhos, na chegada a São Paulo.

Há lentidão por excesso de veículos do km 217 ao 221 e do 146 ao 147, na pista expressa, ambos no sentido São Paulo.

No sentido Rio de Janeiro, a Dutra está congestionada do km 222 ao 22o, pela pista expressa.