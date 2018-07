São Paulo tem 144 km de vias congestionadas. A via mais problemática é a Marginal Tietê que tem 16 km de lentidão na expressa, sentido Ayrton Senna, da Ponte Nota Fepasa até a Ponte do Tatuapé. Pela pista local, o congestionamento chega a 11,3 km entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte do Tatuapé, na mesma direção. Seguindo para a CAstelo Branco, o motorista enfrenta lentidão de 9,9 km entre a Rua da Coroa e a Ponte Velha Fepasa.