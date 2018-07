((Consolidada trânsito)) São Paulo tem 48 km de congestionamento na manhã desta sexta-feira

A cidade de São Paulo registra tráfego intenso na manhã desta sexta-feira, 29. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital tinha, às 10h, 48 km de lentidão, o que representa 5,5% dos 868 km monitorados pela companhia.

A via mais congestionada era a Avenida dos Bandeirantes. Havia mais de 3,5 km de morosidade no sentido Marginal entre o Viaduto Dante Delmanto até a Alameda dos Maracatins.

No mesmo horário o Corredor norte-sul apresentava 3 km de engarrafamento no sentido Santana da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira.

A Marginal Pinheiros também registrava tráfego intenso. No sentido Interlagos, a pista expressa tinha 2,8 km de lentidão entre a Avenida Alexandre Mackenzie a Ponte Cidade Universitária. Já no sentido Castelo, a via apresentava 2,3 km de engarrafamento entre a Américo Brasiliense e a Roberto Marinho.