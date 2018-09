Continua operação comboio no sistema Anchieta-Imigrantes

A Ecovias informou na tarde desta quarta-feira que a Operação Comboio prossegue pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Ela foi implantada às 9h da manhã pela Anchieta e às 10h pela Imigrantes.

O tráfego está sendo represado nas praças de pedágio do km 31 e do Km 32, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral, devido visibilidade inferior a 100 metros, proporcionada pela neblina. Nessa operação, formações de cerca de 500 veículos fazem o trajeto de descida a cada meia hora, escoltadas por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária, até um trecho onde a visibilidade é melhor.

O trecho de interligação entre Imigrantes e Anchieta, na altura do km 40, está fechado, também em razão da neblina. Por medida de segurança, o tráfego de veículos pesados está proibido na Imigrantes, sentido São Paulo. A opção destes veículos para a subida da serra é seguir pela Anchieta.