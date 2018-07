Pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, o motorista faz boa viagem. O volume de tráfego escoa bem nos dois sentidos de acordo com a Ecopistas. Passaram pelo corredor 7.273 veículos em direção ao interior, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, a Ecopistas contabilizou a passagem de 3.870 veículos.