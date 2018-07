O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sentido interior, tem 56 quilômetros de lentidão. A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do 11 ao 24 km; 30 ao 57 km. Pela Rodovia Carvalho Pinto, o tráfego é lento do 84 ao 91 km e do 121 ao 130 km.