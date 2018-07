O Corredor Norte-Sul sentido Aeroporto está difícil de trafegar. São quase 9 km de lentidão, conforme a CET, entre o Terminal Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Também no sentido Santana, o tráfego é lento em 6,5 km do Corredor. Está pior entre a Ponte da Freguesia do Ó até pouco mais de 1 km da Rua Azurita.