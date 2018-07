O corredor Norte-Sul tem tráfego intenso nos dois sentidos. No sentido Aeroporto, são mais de 7 Km de lentidão. O trecho mais complicado vai do Viaduto da Bandeira até o Viaduto Indianópolis. No sentido Santana, o a intensidade é um pouco menor e chega a quase 3 km. As vias mais congestionadas estão entre a Ponte da Bandeira e a Avenida do Estado.