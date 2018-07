O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido Santana, da Avenida dos Aratãs até a Praça da Bandeira, e da Rua Santa Ifigênia até a Avenida do Estado. No sentido aeroporto, a lentidão é da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo, e da Rua Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.