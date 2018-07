Corredor Norte-Sul difícil de trafegar nos dois sentidos

No sentido Aeroporto, o Corredor Norte-Sul tem lentidão de 8,7 km entre o Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Também pelo Corredor Norte-Sul, está difícil transitar entre a Praça da Bandeira e a Rua João Teodoro.

Quem segue no sentido Santana, o congestionamento se estende em 4,7 km da Rua Euclides Figueiredo até a Praça da Bandeira. Outro trecho de 2,6 km que está devagar, no mesmo sentido, começa no Viaduto João Julião da Costa Aguiar e termina na Rua Borges Lagoa.