O Corredor Norte-Sul sofre com o excesso de veículos nos dois sentidos. Quem vai para o Aeroporto encontra lentidão de quase 4 km entre o Viaduto Pedroso e o Complexo João Jorge Saad (Cebolinha). Com destino a Santana, o tráfego complica em quase 3 km do Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.