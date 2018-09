Corredor Norte-Sul, no sentido Santana, tem 4 km de engarrafamento, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Euclides Figueiredo; no outro sentido, Aeroporto, tem 4,7 km de congestionamento, da Praça da Bandeira até a Avenida Euclides Figueiredo.