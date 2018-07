O Corredor Norte-Sul tem lentidão em ambos os sentidos. Quem segue para Santana encontra o tráfego devagar em 7,2 km entre o Viaduto Indianópolis e a Praça da Bandeira. No sentido inverso, a lentidão atinge 4,2 km entre a Viaduto Santa Generosa e o Viaduto Indianópolis. São Paulo tem 83 km de vias congestionadas no momento de acordo com a CET.