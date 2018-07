Demais estradas com tráfego bom nesta manhã

Com exceção da Via Dutra, que apresenta lentidão no sentido São Paulo em razão de um acidente na região de Caçapava, Vale do Paraíba, as demais principais estradas dentro do estado de São Paulo não registram problemas nesta manhã de sábado, 30.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5, operação padrão, e só deve sofrer alteração para operação descida caso o número de veículos em direção à Baixada obrigue a concessionária Ecovias a redirecionar uma das pistas norte para o litoral.