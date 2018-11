Descida da serra pela Imigrantes tem tráfego intenso

O tráfego permanece intenso na descida da serra, pela Imigrantes, do km 46 ao km 56, por excesso de veículos. As duas pistas da Anchieta ainda não as melhores opções para quem vai ao litoral sul paulista. A Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 284 ao km 292, sentido Praia Grande, devido o excesso de veículos. Vale ressaltar que, o acostamento desta rodovia está liberado do km 276 ao km 290, como terceira faixa operacional, para auxiliar na fluidez do tráfego. A Cônego Domênico Rangoni tem trânsito normal nas duas direções. No retorno à capital, o trecho de serra da Imigrantes tem tráfego intenso em toda a extensão, mas não há pontos de parada.