Descida segue complicada na Anchieta-Imigrantes

Os motorista ainda enfrentão grande lentidão na descida para o litoral. A Rodovia dos Imigrantes tem trânsito lento em toda a sua extensão, do km 12 ao 70, com diversos pontos de parada. Já a Anchieta, tem lentidão na descida, feita pelas pistas norte e sul. De acordo com a Ecovias, a pista normal é mais complicada no momento.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em 7×3 (operação descida), com descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes e subida pela pista norte da Imigrantes.