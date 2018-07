Há 2 kms de lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 349 ao km 347, região de Miracatu – Serra do Cafezal, devido ao tombamento de um ônibus. O veículo já foi removido e a pista liberada para os usuários. No sentido Curitiba, o tráfego flui lento, porém sem pontos de parada.