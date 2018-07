Dois acidentes interditam faixa da esquerda da Avenida Brigadeiro Luís Antônio

A Avenida Brigadeiro Luís Antônio na altura da Rua Treze de Maio tem lentidão no sentido centro devido a um acidente entre um caminhão e uma moto. A vítima dispensou socorro. A faixa da esquerda está interditada.

Na Avenida Brigadeiro perto do número 100, no sentido centro, ocorreu outro acidente entre um carro e uma moto, com uma vítima socorrida ao Pronto Socorro Vergueiro. No local, a faixa da esquerda está interrompida. A primeira colisão ocorreu por volta das 9h e a segunda depois das 10h.