O excesso de veículos provoca lentidão na Rodovia Fernão Dias, entre o km 483 e o km 477, na região de Betim e Contagem (MG).

No sentido São Paulo, em outra pista da rodovia, a Sul,uma carreta tombada ocupa a faixa 2 e o acostamento no km 767,2, na região de Campanha (MG). A pista 1 é utilizada com lentidão. A concessionária trabalha no local.