Dutra é liberada após carga ser retirada da pista

São Paulo, 28 – A pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra já foi completamente liberada para o trânsito. Na manhã desta quinta-feira, 28, um caminhão tombou no quilômetro 27 da rodovia altura de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, espalhando a carga na pista.

A pista sentido Rio chegou a ficar totalmente interditada, o que causou cerca de 13 quilômetros de congestionamento. Às 12h30 ainda havia reflexos do acidente na rodovia.

Duas pessoas ficaram feridas no acidente e passam bem.