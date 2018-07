Dutra e Régis apresentam congestionamento

O motorista enfrenta nesta manhã de sábado, 16, congestionamento nas rodovias Presidente Dutra e Régis Bittencourt. As demais rodovias dentro do estado de SP possuem tráfego normal

Pela Via Dutra, tráfego ruim na pista lateral sentido SP entre os quilômetros 217,5 e 219, em Guarulhos, na Grande São Paulo, em razão do excesso de veículos.

Já pela Régis Bittencourt, às 8h15, havia 10 mil metros de congestionamento no sentido Curitiba entre os quilômetros 559 e 569, em Barra do Turvo (SP), junto à divisa com o estado do Paraná.

Segundo a concessionária, uma carreta, por volta das 6h30, bateu contra uma defensa metálica – guardrail – e ocupa uma das duas faixas de rolamento. Não houve vítimas nem queda de carga.

Acidente – Às 6h05 deste sábado, um motoqueiro morreu ao ser envolver em uma colisão com um Corsa no quilômetro 106,2 da pista sentido interior da rodovia Anhanguera em Campinas, interior paulista. O acidente não causa lentidão na região.