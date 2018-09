A Rodovia Presidente Dutra ficará bloqueada nos dois sentidos até as 19 horas de hoje no km 92, na região de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, para obras do novo viaduto no município. O tráfego no sentido Rio-SP será desviado para a Avenida Independência, via paralela à rodovia. Já o tráfego na pista sentido SP-Rio será desviado para as alças de acesso do viaduto.