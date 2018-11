O trânsito está congestionado na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, do km 225, na saída de São Paulo, até o km 217, na região do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por excesso de veículos.

Segundo a concessionária NovaDutra, há outro trecho congestionado na região de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do km 147 ao km 141 do sentido Rio.