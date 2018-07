A Ecopistas registrou na última hora 2.210 veículos no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto indo em direção ao Interior, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro. No sentido capital, foram contabilizados 6.209 veículos na última hora.

Desde a 0h de quarta-feira, 22, quando teve início a contagem para o feriado, mais de 966 mil veículos passaram nas rodovias administradas pela Ecopistas.