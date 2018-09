A capital paulista tem trânsito acima da média na manhã desta segunda-feira, 18. As 8h30, a cidade registrava 131 km de vias congestionadas, equivalente a 15,1% dos 868 km do total de vias monitoradas. A média para o horário é de 79 km de congestionamento em São Paulo. As zonas sul e leste concentravam 45 km (35%) e 31 km (24%) de lentidão, respectivamente.